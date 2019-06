Matthijs de Ligt alla Juventus: il grande colpo sta per arrivare. L'olandese è sempre più vicino ai colori bianconeri e potrebbe essere annunciato già nella prossima settimana, in una lotta che vedrebbe la Juve beffare sia Barcellona che Psg. Un affare che procede e che si avvale anche del cosiddetto “Decreto Crescita”, quello che consentirà alla Juventus di risparmiare (dal gennaio 2020) una parte del lordo dell’ingaggio del classe 1999. In pratica il 50 per cento dell’imponibile, a patto che De Ligt resti in Italia per almeno due anni. Un assist importante per il bilancio. E ora la Juve è pronta a chiudere. Domani, lunedì 1 luglio, potrebbe essere il giorno giusto, perché l’intesa con De Ligt è di fatto già stata trovata in un blitz a Montecarlo con Raiola, firmato Paratici e Nedved. LE CIFRE - Trovano conferme le cifre in merito all'ingaggio che, qui su ilBiancoNero.com, vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni: 12 milioni di euro complessivi, con 8 di parte fissa e 4 di bonus. Ora, manca solo l'intesa definitiva con l'Ajax, per cui si è ai dettagli. Anzi, secondo Tuttosport, pur di accelerare la trattativa la Juve sarebbe disposta ad alzare l'offerta da 75 a 80 milioni di euro, di cui 67 milioni come base fissa e ulteriori 13 di bonus.