C'è anche Matthijs De Ligt nella top 11 della 26^ giornata di Serie A appena conclusa, redatta come di consueto da Calciomercato.com. Il difensore della Juve si è reso protagonista di un'altra ottima prestazione nel derby contro il Torino, tanto da meritarsi un 7 in pagella. Questo il giudizio del portale: "Segna di testa, è insuperabile come Bremer in difesa. Che coppia formerebbero questi due mostri del tackle!". E a proposito del difensore granata, obiettivo di mercato del club bianconero, i colleghi aggiungono: "Il derby della Mole ci ha mostrato i due centrali più in forma (forti?) del campionato. Quello granata annulla Vlahovic e si conferma leader in Europa alla voce intercetti (80 in tutto)".