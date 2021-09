Per quanto abbia fatto storcere il naso a molti, la scelta di Massimiliano Allegri di preferire Giorgio Chiellini a Matthijs De Ligt nel big match di domenica contro il Milan è stata tutt'altro che casuale: l'obiettivo, dichiarato dallo stesso allenatore nel pre gara, non era tanto quello di mettere in campo un uomo di maggiore esperienza ("l'olandese ha disputato tantissime partite", ha riconosciuto il tecnico), quanto quello di sfruttare un giocatore mancino al fianco di Leonardo Bonucci, creando la consueta difesa bassa in grado di esaltare al massimo le doti dell'esperto giocatore della Nazionale Italiana.



NON BENISSIMO - Una mossa, questa, che alla luce del risultato finale non ha dato l'esito sperato, se è vero che nel secondo tempo la Juventus si è limitata a una difesa a oltranza della propria trequarti senza riuscire a gestire il possesso nè a ripartire pericolosamente verso l'area avversaria, faticando a tenere la palla dopo ogni recupero (anche per merito delle modifiche tattiche di Stefano Pioli) e rinunciando a provare qualcosa di importante in avanti.



E ORA? - Archiviato l'1-1 contro il Milan, già da domani qualcosa cambierà. Con capitan Chiellini febbricitante e dunque costretto ai box, nella partita infrasettimanale contro lo Spezia di Thiago Motta Matthijs De Ligt dovrebbe tornare a vestire una maglia da titolare, quella che in ogni caso gli era stata indirettamente "promessa" dal mister parlando di una "rotazione necessaria" in un periodo particolarmente denso di incontri. E la domanda, ora, sorge spontanea: come giocherà la Juventus con il giovane olandese? Si vedrà finalmente il "famoso" approccio europeo alla gara, quello con la linea alta per cui De Ligt era stato acquistato dall'Ajax due anni fa, oppure Allegri chiederà al 22enne di sostituire "in toto" Chiellini, occupando esattamente il suo posto nello schieramento con la difesa bassa, sempre al fianco del numero 19?

QUESTIONI TATTICHE A PARTE - i bianconeri hanno praticamente l'obbligo di tornare dalla trasferta ligure con i tre punti in tasca. E anche per De Ligt è dunque tempo di mettere in campo una prova di forza.