La Juventus riprende la sua marcia in campionato tra le mura di casa propria, allo Stadium contro il Cagliari. Partita fondamentale per ritrovare i tre punti, partita speciale per Matthijs De Ligt, alla sua prima partita in assoluto dell’era Pirlo. Il difensore olandese ha completamente smaltito l’operazione alla spalla, che l’ha tenuto ai box fino a questo. Adesso è pronto a riprendere per mano le redini della retroguardia bianconera. De Ligt non scendeva in campo da titolare da ben 106 giorni, l’ultima contro il Lione in Champions League.