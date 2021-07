Giornata di rientri, oggi, in casa. Tra questi anche Matthijsche, dopo un Europeo deludente e una lunga vacanza per recuperare le energie, si è ripresentato ai cancelli della Continassa. Attraverso il suo profilo Instagram, de Ligt ha comunicato tutta la propria felicità di essere tornato in gruppo, in vista di una stagione che dovrà essere quella della riscossa per tutto l'ambiente.