La trattativa per portare Matthijs De Ligt alla Juventus continua imperterrita dei rumors. Con Mino Raiola al centro della scena per dirigere le trattative e chiudere quanto prima l'affare, si legge su Tuttosport, spunta anche una nuova ipotesi di scambio. Oltre al già vociferato Kean, l'Ajax sarebbe interessato, in alternativa al 2000 italiano, a Leandro Fernandes. Olandese, ex Psv, nell'ultima stagione nella Juve U23, potrebbe essere il tassello giusto per colmare il gap tra le due società.