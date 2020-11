Si avvicina il rientro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese si sente bene, è in forma e scalpita per tornare a rivivere le emozioni di una gara ufficiale con la Juventus, ma resta ancora sotto il vero da parte degli ortopedici che lo seguono da dopo l’intervento alla spalla. Come riporta Tuttosport, domani non verrà convocato per la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, mente aumentano le speranze di vederlo almeno tra i convocati nel big match di domenica contro la Lazio