A minuti l’arrivo di #DeLigt a Torino! Una trentina di tifosi ad attenderlo: ci siamo

[@CriCor9] pic.twitter.com/4XdrR4YT2n — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 16, 2019

Per rinforzare la difesa bianconera, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, il prescelto è il talento più forte a livello internazionale, non per niente pagato 70 milioni di euro per prelevarlo dall'Ajax, oltre a 11 milioni per l'agente Mino Raiola e a 7.5 a stagione, che diventano 12 con i bonus, per il classe '99. De Ligt sbarca a Torino e, in attesa delle visite mediche al J-Medical e della firma sul contratto di cinque anni con la Juventus.aumenta il numero dei tifosi bianconeri presenti per l'occasione:Il difensore classe '99 è atteso in uscita da questa porta dai pochi tifosi e dai giornalisti presenti: