di Benedetta Panzeri

Il suo errore (insieme a quello di Adrien Rabiot) che porta al gol di Dani Parejo pesa parecchio, inutile negarlo. Lo sa bene Matthijs De Ligt, che senza quella sbavatura si sarebbe probabilmente guadagnato l'ennesimo 7 in pagella della stagione, perchè la sua prestazione in Champions contro il Villarreal era stata ancora una volta all'insegna dello strapotere, del motto "da queste parti non si passa". Lo sa bene, sì, e non ha paura di ammetterlo.

"Sul gol ero fuori posizione, ero arrabbiato perché ho provato ad anticipare ma Parejo è stato bravo a segnare": queste le parole nel post partita del difensore olandese della Juve, che con la massima serietà e onestà non ha esitato a fare "mea culpa", prendendosi tutte le responsabilità dell'errore senza nessun riferimento, neanche nascosto, al centrocampista francese, ancora più colpevole di lui in fase di copertura. Sbagliare è umano, capita a tutti. Solo i migliori, però, i leader come De Ligt, sanno riconoscere quando succede e comprendere che cosa non ha funzionato. Per rialzarsi e ripartire subito, più forti di prima.