di Cristiano Corbo

La grande rincorsa di Bernardeschi e la brusca frenata di Dybala. Poi, le note liete: Morata che resiste sulla media del 7 e Cristiano che riesce pure ad andare oltre. La media voto dà sempre tante indicazioni, soprattutto sa indicare la via maestra: non quella di Pirlo, ma quella di De Ligt. Che è tornato e subito si piazza al centro della difesa, scalzando Leonardo Bonucci.



SUPER MATTHIJS - L'olandese entra prorompente, esattamente come fa in campo: è già sul 6.75 di media in due partite, nessun centrale aveva iniziato così bene, né prometteva così tanta continuità. Di certo non come Bonucci, l'unico finora al di sotto della sufficienza (5,94). Comunque, le buone notizie arrivano dagli esterni: buon rientro per Alex Sandro, e Cuadrado cresce sempre di più (6,36).



DECIDONO LORO - I migliori? Domanda quasi retorica: guida ancora Cristiano, sempre Cristiano. Il portoghese va oltre i gol e guarda tutti dall'alto del suo 7,3 di media. Poi Morata: è a 6,9, ma l'unica insufficienza è arrivata a Roma. Da lì, una sfilza di prove totalmente positive. Male Dybala, ovviamente: è quasi al 'livello Bernardeschi', in salita ma comunque in debito di tre prestazioni. Se il toscano è fisso a 5,58 di media, l'argentino si avvicina pericolosamente a 5,68. Stessa media dell'amico Bentancur: è il peggiore tra i centrocampisti in stagione.