Matthijs de Ligt, difensore della Juventus e della Nazionale olandese, parla a Rai Sport prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia contro il Napoli. L'ex centrale dell'Ajax non ha dubbi: "Credo sia molto importante, è una finale e le finali vogliamo vincerle. Cristiano Ronaldo? Sono fiducioso, quando non è al massimo in una partita, in quella successiva diventa due volte più bravo". Il centrale ha parlato anche a Juventus tv: ​"Sarà una partita difficile. Il Napoli è una squadra forte, con giocatori molto tecnici, molto veloci, è una squadra sempre pericolosa".