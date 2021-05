Nel corso dell’intervista rilasciata a Volkskrant, Matthijs De Ligt ha parlato di Ronaldo, Chiellini e Buffon: "Il modo in cui vive lo sport, come si mantiene in forma, quanto è motivato all'età di 36 anni; fantastico. Idem Chiellini. Buffon anche a 43 anni. Tutti sono super professionali. A loro piace davvero aiutare. Ma dicono anche: fai le cose che funzionano per te. Non copiare ciecamente qualcuno che ti piace. Non lo faccio neanche io".