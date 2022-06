In un senso o nell'altro, Matthijs De Ligt può spostare gli equilibri della difesa della Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'olandese sarebbe l'uomo attorno al quale costruire la retroguardia del futuro, ma al momento mancano certezze sulla sua permanenza a lungo termine a Torino, con il suo rinnovo di contratto ancora in dubbio. Qualora arrivasse un'offerta per lui - "enorme", chiaramente - i bianconeri potrebbero anche considerarla: il budget per valutare una possibile cessione si aggira intorno ai 100 milioni di euro, senza se e senza ma. Perchè la Signora, senza De Ligt e pure Chiellini, dovrebbe rimettere completamente mano alla difesa, ma allo stesso tempo, con un introito così consistente, potrebbe anche recuperare fondi per altri reparti.