Come racconta Gazzetta, nonostante la fiducia tecnica nelle doti del giocatore, la Juventus (d’accordo con Allegri) potrebbe anche considerare un’offerta, purché “enorme”, per il centrale di 22 anni. De Ligt da parte sua vuole una collocazione tecnica che gli permetta di rendere al meglio (a sinistra fa fatica) e vuole vincere. Se dovesse arrivare una big europea con un budget vicino ai 100 milioni di colpo il mercato juventino cambierebbe: bisognerebbe mettere mano alla difesa, ma ci sarebbero fondi anche per altri reparti.