Prende quota la pista Bayern Monaco, per il futuro di de Ligt. Lo riportano i media tedeschi, in particolar modo la redazione locale di Sky Sport. Il giornalista dell'emittente, Florian Plettenberg scrive: "Il Bayern lo vuole e de Ligt vuole unirsi al Bayern! I colloqui con Nagelsmann e Salihamidzic lo hanno impressionato! Al via la trattativa tra Bayern/Juve. I discorsi sono buoni. Ma: è molto costoso. cifra per il trasferimento prevista tra € 60-80 milioni".