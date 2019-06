Ajax ed Everton ci provano. Il talento di Moise Kean potrebbe allontanarsi da Torino, come si legge su Il Corriere dello Sport odierno. Se però gli inglesi avrebbero messo sul piatto 30 milioni cash, la proposta dei lancieri di Amsterdam potrebbe ingolosire la Juventus. L'Ajax, infatti, starebbe valutando la possibilità di inserirlo come contropartita nell'affare De Ligt. I dubbi sul giocatore, su cui pende l'ombra del paragone con Balotelli, riguardano l'aspetto caratteriale. Non a caso, anche Allegri la scorsa stagione ha aspettato prima di lanciarlo con continuità: l'attaccante del 2000 ha risposto alla fiducia a suon di gol, ma potrebbe non essere sufficiente per convincere la dirigenza bianconera e Sarri a puntare tutto su di lui.