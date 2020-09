Matthijs de Ligt prosegue la riabilitazione per recuperare dall'operazione alla spalla destra operata al termine della passata stagione. Il difensore olandese ha postato sul proprio account Instagram un video in cui allena i movimenti della spalla: "Step by step" scrive l'ex Ajax che spera di tornare ad allenarsi con il gruppo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre mentre per rivederlo in campo si dovrà attendere novembre inoltrato. Pirlo non vede l'ora di riaverlo a disposizione e lui continua la riabilitazione in attesa di tornare a correre e lottare coi compagni.