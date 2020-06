Nuova maglia, stessi esercizi, classico traguardo: il ritorno in campo. Che Matthijs de Ligt, con molta probabilità, vivrà anche da titolare. Come raccontato in giornata, Giorgio Chiellini non è ancora rientrato in gruppo: il capitano bianconero continua con il lavoro di riatletizzazione, una serie di esercizi personalizzati che probabilmente porteranno il centrale a essere centellinato e ben distribuito in questo finale pazzo di campionato. Intanto, Matthijs c'è. E come scrive sul suo profilo Instagram, "mi sto preparando per la prima partita".