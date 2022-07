prepara le valigie, destinato a lasciare Torino. Su questo, ormai, ci sono pochi dubbi: il centrale olandese non farà parte della Juventus 2022/2023. Ad ulteriore conferma di ciò, i movimenti di mercato milanesi della Juventus nella serata di ieri, i sondaggi e le discussioni per, tra i nomi indicati per sostituire de Ligt.La, quindi, si appresta a salutare uno dei giovani talenti più forti d’Europa. Di positivo, però, c’è l’asta che si è scatenata tra; d’altronde la posizione della Vecchia Signora è chiara, il calciatore può partire, ma alle condizioni della Juve. A fare un punto, sull’asta e le cifre, è calciomercato.com: “Il Bayern ha deciso di fare sul serio. Forte della convinzione di avere il sì del giocatore nonostante il pressing durate oltre sei mesi del Chelsea, il club tedesco ha alzato la posta anche con la Juve per arrivare rapidamente a una fumata bianca:, ma l'asse con De Ligt è forte e il club bianconero comincia a vacillare, un ultimo sforzo del Bayern potrebbe bastare. Mentre il Chelsea è salito a 80 più bonus ma ha anche virato con decisione di nuovo su Jules Koundé pur essendo già vicinissmo a Nathan Aké: segnali di impazienza, De Ligt si avvicina a passi spediti verso Monaco di Baviera”.