C'è anche Matthijs De Ligt, come facilmente prevedibile, nella lista dei pre-convocati del commissario tecnico Louis Van Gaal per le prossime partite della Nazionale olandese, che sarà impegnata per la Nations League sabato 11 giugno contro la Polonia e martedì 14 contro il Galles. Tra i giocatori di Serie A anche Dumfries, Hateboer, Koopmeiners, De Roon, De Vrij e Karsdorp, quest'ultimo di nuovo in gruppo dopo più di cinque anni.

Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Jasper Cillessen (Valencia), Mark Flek (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City).



DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ).



CENTROCAMPISTI: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (Barcellona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord).



ATTACCANTI: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Arnaut Danjuma (Villarreal), Memphis Depay (Barcellona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey), Luuk de Jong (Barcellona), Noa Lang (Club) Bruges), Wout Weghorst (Burnley).