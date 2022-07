Una giornata certamente particolare, importante. Se non decisiva, ecco, neanche interlocutoria.Allo stesso tempo, però, sta progettando l'addio di Matthijs de Ligt, atteso domani alla Continassa per il primo giorno di raduno dei bianconeri. Una presenza che farà rumore, quella dell'olandese: con il Chelsea prima, con il Bayern poi, non è stato ancora chiuso nulla.Su questa base di partenza oggi si è costruito un altro pezzettino dell'addio di De Ligt, con Pimenta grande protagonista. Scontato, il contatto diretto tra le parti, anche solo per aggiornarsi e per capire la posizione del giocatore.La Juve prima vuole avere il sostituto, il nome giusto, con Koulibaly che resta al primo posto nonostante le resistenze di giocatore e Napoli. La partita è apertissima, in attesa dell'incastro decisivo.