Il futuro diè sempre più lontano dalla Juventus e dall'Italia. La permanenza in bianconero del difensore olandese si è fatta sempre meno probabile con i tedeschi del Bayern Monaco a cercare di portare via il difensore da Torino. Per i betting analyst sono proprio i bavaresi ad essere a un passo dall'acquisto di de Ligt, a quota 1,20. Più lontano, invece, il Chelsea - vicino a Koulibaly - con l'approdo ai Blues che paga 6 volte la posta. Distanti invece Manchester United, a 16, e Manchester City a 20.