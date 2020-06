Se c'era una buona notizia anche nel marasma della Juve post-lockdown che ha visto il Napoli alzare la Coppa Italia,quando la Juve era andata a secco senza comunque concedere neanche una rete in due partite. Contro Bologna e Lecce altri piccoli-grandi passi avanti, conditi con il gol del poker alla squadra di Liverani, che a onor del vero era già uscita dalla partita da più di qualche minuto.Non che di lavoro ce ne sia stato tanto, anzi. Tolta la prima mezz'ora, quando il Lecce ha messo assieme un paio di buone ripartenze, la Juve ha giocato praticamente ad una porta.E non è un caso. L'ex Ajax, di fatto, è stato il vice Pjanic in fase d'impostazione dove pure il bosniaco non ha fatto male con il 95% dei passaggi completati. A differenza di Mire, però, ha dato più volte la palla davanti a sé, cercando centrocampisti oppure direttamente gli attaccanti.(dati Opta).Quando il Lecce, che si è rovinato la serata con le sue mani, si è fatto vedere in avanti, MDL ci ha messo sempre una pezza. Resta l'immagine della chiusura su Rispoli, arrivata dopo una lunga corsa all'indietro nella quale ha superato pure Pjanic,in difficoltà nello scatto.E pensare che l'avvio in bianconero non era stato dei migliori con le famose mani in area di rigore (anche la sfortuna fece la sua parte) e il dicembre nero in cui venne rimpiazzato da Merih Demiral. Oggi è un calciatore diverso.Con questo De Ligt sarà difficile anche dar spazio al rientrante D'altronde l'ha detto anche Sarri in conferenza post-gara:Pensare che De Ligt abbia ancora 20 anni fa davvero un po' impressione.@lorebetto