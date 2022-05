De Ligt è il calciatore nella rosa della Juventus con il maggior appeal internazionale. Su di lui è forte l’interesse del Chelsea – la cui situazione mercato è in fase di sblocco -, oltreché di Liverpool e Barcellona. Il contratto dell’olandese è in scadenza nel 2024 e per evitare di ritrovarsi in una situazione scomoda dalla prossima stagione, la Juve è intenzionata a prolungare l’accordo.



Con Rafaela Pimenta si è parlato e si parlerà di Paul Pogba, senza, però, tralasciare de Ligt. In questo senso, a fare il punto è il Corriere dello Sport: “De Ligt sta dando priorità alla Juventus. Nei dialoghi con Rafaela Pimenta c'è stato tanto da dirsi a proposito di Paul Pogba, ma il tema legato al futuro del difensore olandese è comunque centrale. La proposta del club parla di un prolungamento dell'attuale contratto in scadenza al 30 giugno 2024, che servirebbe per ridurre la quota di ammortamento annuale e allo stesso tempo per evitare di ritrovarsi tra una stagione in una situazione di debolezza sul mercato nel caso in cui De Ligt entrasse nell'ultimo anno di contratto. Confermando sostanzialmente lo stesso ingaggio da 8 milioni netti più 4 di bonus che rende l'olandese il più pagato in casa Juve. E De Ligt? Non dice di no al rinnovo, anzi. Ma vuole essere padrone del proprio destino, chiedendo di rivedere al ribasso l'attuale clausola rescissoria da 125 milioni, che salirà a 140 l'anno prossimo: se la Juve accettasse di fissarla a circa 75-80 milioni, arrivare alla firma sarà molto più semplice”.