La Juventus, dopo le visite mediche di Gianluigi Buffon, in programma per domani prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero, metterà nel mirino soltanto Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno fin qui chiuso gli affari Aaron Ramsey, Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, hanno di fatto chiuso la questione per Buffon, che tornerà dal Paris Saint-Germain per fare da secondo a Wojciech Szczesny, e hanno in pugno il vero colpo grosso del loro mercato estivo.



PRIMA OFFERTA - L'accordo con De Ligt è totale, per i prossimi cinque anni a 8 milioni di euro a stagione più bonus, per poter salire fino ai 12 all'anno, così come con il suo agente Mino Raiola, che dovrebbe guadagnare 11 milioni di euro dall'operazione. E, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà formalizzata nelle prossime ore la prima offerta per l'Ajax: 55 milioni di euro più 10 di bonus. Il club olandese, però, al momento continua a chiudere almeno 75 milioni cash per chiudere l'affare.