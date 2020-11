Mamma mia, Matthijs de Ligt. Il difensore, al debutto stagionale, ha stregato tutti per la sicurezza per quel talento che non può nemmeno arrugginirsi. Scrive Gazzetta: "E' all'esordio stagionale dopo tre mesi di stop per un intervento alla spalla, eppure sembra che sia stato sempre in campo. Chiusure, anticipi, appoggi: una garanzia". Prosegue sullo stesso filone il Corriere dello Sport: "Al debutto stagionale dopo più di tre mesi di stop, l'olandese è dappertutto: puntuale, solido, sicuro. Un grande acquisto". Chiude Tuttosport: "Dirige la squadra da dietro, rivolgendosi ai compagni in italiano. Sembra tutto tranne che un giocatore al rientro dopo tre mesi".