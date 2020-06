Nella lunga intervista concessa a Tuttosport Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha parlato anche dell'imminente sfida con il Milan in Coppa Italia: "Non vedo l'ora di giocare contro i rossoneri, il calcio mi è mancato tantissimo. Le gare a porte chiuse non mi spaventano, mi isolo molto in partita".



SUI COMPAGNI DI SQUADRA - "Ovviamente c’è Ronaldo, ma non lo nomino, perché tanto tutti sanno chi è e cosa sa fare Cristiano. Allora dico che ce ne sono altri che mi hanno colpito: uno è Dybala, che ha una tecnica sbalorditiva. L’altro, e forse. A qualcuno potrebbe suonare strano, è Rodrigo Bentancur, giocatore dalle qualità tecniche davvero sorprendenti. Ha un grande futuro davanti”.