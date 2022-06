Come racconta La Gazzetta dello Sport, Matthijs de Ligt non sarà tra i primi a presentarsi al raduno della Juventus 2022-23. Il mercato, però, non c’entra: l’olandese, come tanti compagni bianconeri, è stato protagonista sino a metà giugno con la sua nazionale e rientrerà più tardi dalle ferie. Il suo futuro, però, resta da decifrare. Arenatasi la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, De Ligt è diventato oggetto del desiderio delle big di Premier League. La Juve ha già respinto un primo assalto del Chelsea, che offriva 40 milioni di euro più una contropartita da scegliere tra Werner e Pulisic: ai bianconeri non interessano scambi, ma puro cash.