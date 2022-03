Matthijs De Ligt non convince Giovanni Galeone. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il "maestro" di Massimiliano Allegri ha detto la sua su alcuni giocatori della rosa della Juve, non senza risparmiare qualche stoccata. Ecco il suo pensiero: "Se Vlahovic fosse arrivato prima sarebbe stata una situazione diversa. Ma io sono deluso soprattutto da un mio pupillo, Rabiot. Lo ritenevo un super giocatore, ma il vero problema è l’assenza di Chiellini, la Juve non ha un vero difensore centrale sinistro, De Ligt lì fa solo danni. Pensavo che a Torino avrebbero potuto prendere Alaba. Ho letto che hanno fatto la corte a Rudiger: in ogni caso per il prossimo anno dovranno pensarci. Ora, invece, se in Champions battesse il Villarreal ed entrasse negli otto, arrivando poi in semifinale, allora sì che sarebbe una grandissima annata".