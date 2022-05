La Juventus non è convinta delle prestazioni di Matthijs de Ligt. Come riporta Il Giornale. La clausola rescissoria per far partire l'olandese è fissata a 100 milioni di euro. Tuttavia stando al quotidiano, proprio perchè la Vecchia Signora non è convinta delle prestazioni del difensore classe 1999 ex Ajax ora sarebbe disposta a farlo partire anche per una cifra inferiore.