Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l'Udinese.

Ecco le sue parole: "Ho sentito il mister, ha detto che oggi avevamo una squadra con poca esperienza. Capisco cosa voleva dire, ma penso che per esempio io sono giovane e ho giocato già tante partite in prima squadra. Possiamo crescere quando giochiamo tanto, queste partite sono importanti per noi. Abbiamo vinto e preso più esperienza. Dobbiamo pensare solo a crescere come squadra, stiamo crescendo piano piano, abbiamo vinto sei partite e fatto due pareggi. La squadra è molto giovane, abbiamo bisogno di tutti".

E ancora: "Ronaldo? Sì, è uno che va in area e fa sempre gol. Ci è mancato a inizio stagione, ma piano piano stiamo trovando nuovi giocatori che possono segnare come McKennie, ma ovviamente anche Dybala. Non abbiamo un bomber da trenta gol, tutti dobbiamo fare gol e trovare continuità. Sta andando meglio".

Su Dybala: "Lui è sempre tranquillo, è entrato contro l'Inter in una partita difficile, oggi ha fatto molto bene, era concentrato, ha fatto gol e assist per De Sciglio, una buona partita".