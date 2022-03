2 - Tra i difensori con piú di 15 presenze in questa Serie A, Matthijs de Ligt è quello che è stato saltato meno volte in dribbling (solo 2 in 23 gare giocate). Maciste. pic.twitter.com/fKVB26cKbz — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2022

Come se non bastassero le sue prestazioni da "gigante", c'è anche un dato a testimoniare l'importanza di Matthijsper la difesa (e in generale per la squadra) bianconera. Tra i pariruolo con più di 15 presenze in questa stagione di Serie A, il giocatore olandese dellaè quello che è stato saltato meno volte in(solo 2 in 23 gare disputate). Un vero "maciste", come riporta Opta su Twitter.