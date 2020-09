Good company. In buona compagnia. Matthijs de Ligt si gode questi giorni di pausa e di convalescenza: sta ancora recuperando dall'operazione alla spalla, mal conciata nella fase finale della stagione nonostante le continue prestazioni e presenze del centrale bianconero. Ci sarà tempo per rivederlo a Torino agli ordini di Andrea Pirlo, intanto si gode il ritorno a casa, ad Amsterdam, dove ha lasciato tanti amici. Tra questi, soprattutto l'ex compagno Blind con cui ha giocato due stagioni fa nella grande annata dell'Ajax, in grado di superare proprio la Juventus di Massimiliano Allegri ai quarti di finale di Champions League.