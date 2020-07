1









Giorgio Chiellini punta la Champions League. Sarri non ha fretta di ributtarlo nella mischia sebbene lo abbia convocato per la sfida contro il Milan. Come scrive Il Corriere Torino, la roadmap per il ritorno in campo è segnata: "Aumentare minutaggio e riprendere confidenza con il campo, arrivando magari a disputare per novanta minuti più recupero una delle ultime giornate di campionato, a Cagliari o in casa con la Roma, quando la Juve potrebbe aver già conquistato il nono scudetto di fila. Quanto basta per tornare a comandare la difesa, dalla sfida con il Lione in poi, lasciando a Sarri l’arduo compito di escludere uno tra lui, Bonucci o più probabilmente De Ligt: ecco la missione di Chiellini è proprio questa, essere pronto in tempo per condannare il tecnico bianconero all’imbarazzo della scelta e ritentare l’assalto alla «maledetta» da protagonista. Perché quando conta davvero se Chiellini sta bene, Chiellini gioca".