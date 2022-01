Potrebbe non essere "soltanto" 75 milioni il prezzo pagato dalla Juventus per Dusan Vlahovic. La sostenibilità di questo colpo potrebbe arrivare da una cessione illustre in casa bianconera: quella di Matthijs de Ligt. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui a fine anno l'obiettivo della Juventus sarà chiudere una maxi cessione dell'olandese, che faccia risparmiare anche sul suo cospicuo ingaggio. La Juventus lo rimpiazzerebbe con un rinforzo a zero, come Romagnoli ancora senza rinnovo e in uscita dal Milan.