Matthijs de Ligt si racconta. Oggi tra i più forti difensori al mondo, in un’intervista a The Athletic ha detto: “Quando avevo 15 anni giocavo a centrocampo. Ero un numero 6 e i miei modelli erano due: Sergio Busquets e Pirlo”.



PREMIER OLANDA - “Non è la mia ambizione. Mi sto concentrando solo sul mio calcio. E’ questo ciò che amo”. MODELLI - “Sono davvero fortunato, visto che gioco con quasi tutti quelli che guarderei se fossi un giovane giocatore. Bonucci è davvero bravo nella costruzione e quindi gli parlo e guardo cosa fa. Chiellini è bravissimo in marcatura e quindi provo ad imparare anche da lui. Gioco con van Dijk. Alla fine però, è importante sviluppare il proprio gioco e non iniziare ad imitare qualcuno. Si tratta di provare a migliorare il più possibile”.



SERIE A, UNIVERSITA' DIFENSORI - “E’ una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano, ma io adoro le grandi sfide. Ho pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono pentito della scelta. Sono davvero contento”.