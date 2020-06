Matthijsdifensore della, festeggia sul proprio profilo Instagram la vittoria ottenuta ieri dai bianconeri contro il, 2-0 nella prima gara in campionato post coronavirus. Il centrale olandese ha pubblicato una foto sul proprio profilo social con la seguente didascalia: “Grande performance per tre punti importanti”. De Ligt è stato tra i migliori in campo della sfida, insieme al collega di reparto Bonucci.