Intervenuto ai microfoni di Sky, Matthijs De Ligt ha analizzato Villarreal Juve, facendo anche "mea culpa" per l'errore che ha portato al gol di Parejo. Ecco il suo commento: "Oggi è stata una partita matura contro una squadra che gioca bene. Abbiamo avuto occasioni, così come loro. Sul gol ero fuori posizione, ero arrabbiato perché ho provato ad anticipare ma lui è stato bravo a far gol. Sono molto aggressivo sull’uomo, ma in questo momento ho bisogno di stare sempre in posizione. Sono contento delle mie prestazioni, ma ogni cosa piccola in Champions fa la differenza".