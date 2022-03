Nella sfida contro la Sampdoria di ieri Matthijs De Ligt ha collezionato 100 presenze con la Juventus in tutte le competizioni. Il difensore era arrivato alla Juventus il 18 luglio 2019 ed ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un arrivo dopo la fascia da capitano a 18 anni con la maglia dell'Ajax e il gol che è valso proprio l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Al momento del suo arrivo la pioggia di critiche per i numerosi calci di rigore causati da suoi tocchi di mano ma poi la svolta.



LEADER - De Ligt ora ragiona da leader e trascina la Juventus. Le sue parole di ieri in cui ha spiegato che alla Juventus non conta il bel gioco ma conta soltanto vincere ha fatto breccia nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora. In questa stagione viste le numerose assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini la difesa è sulle spalle del giovane olandese.



CRESCITA - De Ligt continua a crescere in maniera esponenziale, ma non solo. Accanto a lui possono crescere anche altri difensori, si pensi a Daniele Rugani che nelle ultime partite sta garantendo buone prestazioni a livello difensivo. Sicuramente complici il carisma e la sicurezza che trasmette Matthijs.



PRESENTE E FUTURO - La difesa della Juventus con Matthijs De Ligt può continuare a crescere. Il classe 1999 olandese è un leader del presente e potrà essere un leader nel futuro, ma per ora si gode il primo traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni.