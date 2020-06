Matthijsfelice di essere tornato allo Stadium. Il difensore ieri ha partecipato insieme al resto della squadra all’amichevole in famiglia, dove Maurizio Sarri ha provato la seguente squadra, possibile Juve che si vedrà in campo contro il Milan: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas, Dybala, Ronaldo. Rispetto alle ultime uscite c'è quindi il ritorno in pianta stabile di Khedira con il tridente composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.Questo il messaggio pubblicato dasu Instagram per festeggiare il ritorno allo Stadium: “Tornato in campo!”.