Intervistato dal The Guardian, Matthijs De Ligt ha fatto un accenno anche al compagno di reparto Giorgio Chiellini, spendendo per lui parole di grande ammirazione. Ecco il pensiero del difensore olandese della Juve sul capitano: "A 37 anni gioca come se stesse leggendo un libro. Pensa: "Ok, accadrà questo e poi questo". Ovviamente non era così a 20 anni, ha imparato con l'esperienza. Si tratta anche un po' di provare la sensazione, è qualcosa di abbastanza naturale".