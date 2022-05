Sono stati i difensori i grandi protagonisti della Juve nella sfida di ieri contro il Venezia. Se Leonardo Bonucci si è preso la scena grazie alla doppietta che ha deciso il match, anche Matthijs De Ligt merita una menzione speciale per l'assist che ha portato alla prima rete del compagno di reparto. Con questo passaggio decisivo, l'olandese ha preso parte a quattro gol nel campionato di Serie A in corso, eguagliando il suo miglior bottino in campionato risalente 2019/20. Riuscirà a superarsi, da qui alla fine della stagione?