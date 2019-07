Continua senza sosta la trattativa tra Ajax e Juventus per Matthjis De Ligt. I bianconeri stanno limando gli ultimi dettagli per concludere l'affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, ballerebbero circa 10 milioni tra le due parti per concludere l'affare. Una cifra apparentemente non elevata, che però divide il desiderio dei campioni d'Italia di mettere le mani su uno dei migliori interpreti del proprio ruolo e la voglia degli olandesi di vantare una cessione da 87 milioni di euro. Come afferma l'agente del giocatore, l'intesa tra il suo assistito e la Vecchia Signora è già stata trovata, mentre i due club ancora stentano ad individuare un punto d'incontro.



CONTROPARTITA - Nel frattempo, la Juve studia un modo per ridurre le pretese economiche dell'Ajax. È tornata in auge l'idea di inserire Moise Kean come contropartita tecnica. In parte sarebbe un'occasione per far crescere il talento italiano classe 2000. Al contempo, si potrebbe trovare l'intesa per sbloccare l'affare De Ligt. Basterà a convincere l'Ajax? I lancieri prendono tempo, per il momento.