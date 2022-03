Matthijs De Ligt è una certezza per il reparto difensivo della Juventus. Il difensore olandese approdato alla Vecchia Signora il 18 luglio del 2019 si è lentamente preso sulle spalle la squadra. Inizialmente le grandi critiche condite da tanta sfortuna per quei tocchi di mano in area al suo esordio in bianconero. De Ligt non si è mai abbattuto ed ha continuato a lavorare diventando sempre più una colonna portante della Juve.



ASSENZE - In questa stagione sia Leonardo Bonucci che Giorgio Chiellini sono spesso stati fermi ai box per infortunio. Il compito di leader della difesa spettava proprio al classe 1999 che affiancato da Rugani o da Danilo non ha mai deluso le aspettative. Assumendosi anche le responsabilità degli errori commessi, anche se non sempre solo da lui, a volte si è sobbarcato anche la responsabilità dei compagni.



CERTEZZA - In questa parte di stagione Matthijs è stato protagonista. Contando la presenza in 16 delle ultime 17 sfide. Una certezza per il reparto difensivo bianconero che, ora, non può assolutamente fare a meno del suo "piccolo" gioiellino olandese.