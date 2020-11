Il suo rientro in campo si è fatto sentire fin dal primo minuto di gioco, cosa per nulla scontata se parliamo di un difensore centrale di appena 21 anni. De Ligt si è da subito conquistato la leadership all'interno del reparto difensivo bianconero ed è stato scelto dalla Juventus come uomo copertina nella presentazione del match di questa sera contro il Benevento. Il suo ruolo, il tenere alta la linea per riaggredire subito gli avversari, sarà fondamentale nel corso di una partita dove gli avversari proveranno a ripartire in contropiede.