La Juventus ha ancora il timore di perdere Matthijs de Ligt che ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro ma è finito nel mirino del Chelsea che ancora ci prova. Come riferito da SkySport i Blues sono pericolosi per la Juventus. I bianconeri però starebbero cercando di individuare già un sostituto per evitare di trovarsi impreparati a fronte di una partenza del difensore olandese.



IL NOME - Si tratterebbe di Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain. Difensore centrale francese classe 1995 che potrebbe prendere il posto di Matthijs de Ligt. Sono stati accostati anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Kalidou Koulibaly del Napoli.