3









A poche settimane dalla fine della stagione, di lui si parla tanto in chiave mercato, con la Juve che, per quanto sia assolutamente intenzionata a trattenerlo e a farlo diventare il prossimo capitano, potrebbe dover fare i conti con maxi offerte dall'estero. Matthijs De Ligt, del resto, è sempre più amato dal popolo bianconero, che già lo considera un leader senza bisogno di vederlo con la fascia al braccio. E l'olandese, da parte sua, ha un forte legame con Torino e l'Italia, dove si è subito sentito a casa.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la sua vita fuori dal campo "è un concentrato di piemontesità: più natura che mondanità, soprattutto immersione totale nella nuova realtà, così diversa dalla sua Olanda e forse anche per questo molto apprezzata". Insieme alla giovane compagna AnneKee, Matthijs sfrutta il suo tempo libero per giocare con i suoi cani e correre al parco del Valentino, ma ogni occasione è buona per esplorare, conoscere e sperimentare: con l'italiano nessun problema, lo parla benissimo avendolo studiato fin da subito con la fidanzata.

E se la sua casa in centro è un via vai di amici e parenti, una tappa obbligata per lui è quella nelle Langhe, tra colline, vigneti e borghi storici, che lui e AnneKee hanno trasformato nel posto del cuore, quello dove "scappare" non appena possibile per un po' di relax tra paesaggi mozzafiato e gustose specialità culinarie: tra i suoi piatti preferiti la pasta, il risotto, il tartufo e... la pizza con il salame.

E poi ci sono gli amici, da quelli olandesi come il nerazzurro Stefan De Vrij ai compagni bianconeri: secondo la rosea, De Ligt ha legato soprattutto con Federico Chiesa e Alvaro Morata, tanto che con quest'ultimo ha trascorso anche le ultime vacanze natalizie a Dubai, divertendosi a fare da baby sitter ai gemellini Leonardo e Alessandro. Insomma, verrebbe da pensare, per quale motivo dovrebbe lasciare la Juve e Torino? Tanto vale restare, Matthijs...