Nel corso della sua intervista al magazine Icon, Matthijs de Ligt ha parlato del suo passato all’Ajax, soffermandosi sui valori che ha appreso quando giocava per i Lancieri: "Lo stile Ajax si può riassumere in due parole: coraggio e disciplina. Pretendono presto che tu impari a giocare la palla, senza paura, dimostrando chi sei veramente sia dentro che fuori dal campo. Lavori per questo sempre ed è un qualcosa che ti rimane dentro, una mentalità che mi sta aiutando molto anche alla Juventus".