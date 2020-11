7









La prima volta. Specialissima. Se la Juve è cambiata tanto negli anni, di sicuro l'ha fatto dalla cintola in su. In difesa no, le storie e gli uomini hanno avuto la tendenza a rimanere, e da sempre è stata la forza dei bianconeri. Adesso? Il primo segno dei tempi che (veramente) cambiano: De Ligt titolare al fianco di Merih Demiral. La coppia del futuro che si fa coppia - d'emergenza - del presente. Finora, appena 20 minuti in campo.



IL FUTURO - Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve puntava tutto sui due centrali e Pirlo non potrà esimersi dal farlo. "Al netto del rientro di Alex Sandro e della continuità di rendimento di Danilo, gli unici due difensori centrali di ruolo restano loro e su di loro punterà fin da sabato prossimo. Salvo imprevisti, sarà questa la prima presenza stagionale di De Ligt, da tempo dato in ottime condizioni ma anche in attesa dell'ok dell'ortopedico dopo l'intervento chirurgico a quella spalla destra che lo ha fatto dannare". Non è ancora il tempo per il passaggio di testimone definitivo, ma la nuova guardia ha l'occasione più ghiotta per cambiare i tempi. E la storia.