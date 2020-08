2









Terminata la stagione e gli obiettivi sportivi, per Matthijs De Ligt è arrivato il momento di curare la spalla destra. Il difensore della Juventus è a arrivato questa sera a Roma, dove domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Infatti, il gigante olandese ex Ajax ha disputato gran parte della stagione con una spalla lussata (dalla sfida contro l’Atalanta di novembre), uscita più volte nel corso delle partite. Ostacolo che comunque non gli ha impedito di diventare un leader della retroguardia bianconera. L’intervento era in preventivo da tempo, domani il giorno in cui l’ex Ajax si metterà sotto i ferri



LO STOP - Sarà un’assenza importante per i primi mesi di Pirlo. Si tratta di un intervento che implica un periodo lontano dai campi abbastanza lungo, di circa tre mesi. Ma De Ligt, quale guerriero che ha dimostrato essere, ha segnato in rosso una data sul calendario, il 20 e 21 ottobre, ovvero quando partirà la prossima edizione della Champions League.